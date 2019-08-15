МИД России: Япония не желает признавать итоги Второй Мировой войны

Москва готова отдать Токио два острова. Об этом информирует RNS.

По словам главы российского МИД, Москва в вопросе спорных территорий руководствуется международными обязательствами СССР. Речь в частности идет о Советско-японской декларации 1956 года. В тексте документа сказано, что Япония сможет вернуть себе два острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. РФ готова отдать эти территории «в качестве жеста доброй воли».

Токио данные условия не устраивают. Власти страны восходящего солнца своих требований не меняют. Япония не признает итоги Второй мировой войны в части ее отношений с Советским Союзом. Позиция Токио не может быть принята, ведь она идет вразрез с уставом ООН, который запрещает пересматривать решения принятые странами-победителями, сказал Лавров.

Дипломат назвал главной проблемой на сегодняшний день отказ страны восходящего солнца признавать итоги Второй Мировой войны. Из-за этого мирный договор между РФ и Японией заключить не получается. Однако ситуация пока не тупиковая.

МИД России руководствуется поручениями, которые дает президент страны Владимир Путин. Последний регулярно встречается в главой правительства Японии. Москва продолжит налаживать отношения с Токио по всем направлениям, подытожил Лавров.