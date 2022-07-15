Священник на пляже, инциденты в лагерях и арест мэра: Главное за неделю в Башкирии

На это неделе в обыски прошли в республиканском Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Полиция провела выемку документов в Минтрансе Башкирии. Предметом интереса сотрудников полиции стали бумаги, связанные с исполнением субподрядчиками двух муниципальных контрактов на проведение ремонтных работ в Башкирии.
В Башкирии растет количество заболевших коронавирусной инфекций.Так, впервые с весны рост заболеваемости COVID-19 за последние семь дней составил 4%. Однако наряду с этим отмечается, что за последние 30 дней фиксировалось снижение заболеваемости на 28%.
Депутата Госдумы от Башкирии Владимира Сенина заподозрили в помощи такси-сервису Uber за 300 тысяч долларов. Сообщается, что компания Uber для масштабирования своего бизнеса также рассматривала Россию, согласно данным утечки, на которые ссылаются расследователи, руководство видело потенциал в российских городах-миллионниках.Предполагалось, что услуги Сенина обойдутся в 650 тысяч долларов, однако позже, как пишет The Washington Post, Марат Муртазин, который был нанят на должность менеджера Uber по взаимодействию с органами власти, поставил под сомнение эффективность работы Владимира Сенина. В конечном итоге контракт на 650 тысяч долларов в июле 2016 года был приостановлен, однако в расследовании отмечается, что за «работу по связям с властями» Сенину якобы заплатили около 300 тысяч долларов.
Юрий Шевчук рассказал подробности концерта группы ДДТ 18 мая в Уфе. Напомним, в тот день музыкант озвучил со сцены ряд заявлений, которые впоследствии привлекли внимание представителей силовых структур. После этого в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. По словам певца, он не был испуган составлением протокола и более того, предполагал, что проследовавшие за ним в гримерку силовики просто хотели с ним сфотографироваться.
Мэра Давлеканово Вячеслава Гапоненко арестовали по делу об очистке воды за 89 миллионов рублей. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, связанном с установкой системы очистки воды в рамках нацпроекта «Экология». По версии следователей Гапоненко было известно, что подрядчик решил не придерживаться изначально принятой и согласованной проектно-сметной документации по строительству объекта, но корректировать ее не стал и проигнорировал необходимость провести экспертизу уже после того как вышеуказанные изменения были внесены. Сообщают в пресс-службе и о ряде других нарушений в которых подозревают мэра Гапоненко.
В начале недели в сети появились кадры с одного из озёр в городе Соль-Илецк Оренбургской области — там территорию озера ограждают высоким забором с колючей проволокой. По версии пользователей сети, это было сделано, чтобы в дальнейшем взимать плату за купание с отдыхающих на некогда бесплатном водоёме. Однако ситуацию прокомментировал представитель курорта, сообщив, что это возведение ограды связано, в первую очередь, с безопасностью отдыхающих, добавив при этом, что экологическая обстановка на данном водоёме вызывает серьёзные опасения.
Продолжая тему с популярным курортом — Соленые озера в Соль-Илецке освятили святой водой вместе с отдыхающими. Сообщается, что ритуал проводился на западном склоне озера Развал, где ранее произошли карстовые провалы, поставившие под угрозу отдых на солёных озёрах для десятков тысяч россиян. Священнослужители прошли по берегу озёр, при этом окропив его святой водой и зачитав молитву. Стоит отметить, что фотографии с места событий вызвали крайне неоднозначную реакцию. Многих возмутило, что церковный обряд проводится прямо на фоне обнажённых тел отдыхающих. Позднее ситуацию прокомментировал один из священнослужителей.
Пользователей сети шокировало видео с избиением девочки в одном из лагерей республики. На кадрах две агрессивно настроенные по отношению к сверстнице девочки жестоко избивают ту — наносят удары ногами по лицу и таскают за волосы. Сегодня стало известно, что инцидент привлек внимание главы СК РФ Александра Быстрыкина. Отметим, что не единственный инцидент, случившийся на этой неделе в детских учреждениях на территории республики. Так, трое детей в одном из лагерей Абзелиловского района отравились снюсом.