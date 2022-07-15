Дело Шевчука о дискредитации Вооруженных сил вновь поступило в суд

Дело Шевчука о дискредитации Вооруженных сил вновь поступило в суд
Дело Шевчука о дискредитации Вооруженных сил вновь поступило в суд
Вчера, 16:55ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1MI
Полиция Уфы исправила ошибки в протоколе, составленном на известного рок-музыканта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Материалы переданы судье. О дальнейшем развитии событий мы сообщим», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщал Mkset, Юрию Шевчуку вменяется ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация Вооруженных сил). Протокол составили после того, как на концерте в Уфе 18 мая музыкант поделился со зрителями своими мыслями по поводу спецоперации.

Дело по ходатайству самого Шевчука передали в Санкт-Петербург, однако суд не стал его рассматривать. Там указали на недостатки в протоколе. В частности, там не было указано, какими конкретно действиями или словами рок-музыкант дискредитировал использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дело могли закрыть за истечением срока давности, если бы полиция не успела исправить нарушения, однако этого не случилось.

Ранее лидер «ДДТ» в интервью Кате Гордеевой рассказал, как на него составляли протокол в Уфе.

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