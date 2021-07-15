12 политических партий анонсировали участие в выборах в Госдуму от Башкирии

12 политических партий анонсировали участие в выборах в Госдуму от Башкирии
12 политических партий анонсировали участие в выборах в Госдуму от Башкирии
Вчера, 08:55ПолитикаАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Было выдвинуто 60 кандидатов по одномандатным округам.

Политолог, председатель Совета молодых учёных Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан Арсен Шаяхметов высказал свой прогноз о грядущих выборах изданию «Республика Башкортостан».

Все эти партии, по словам эксперта, находятся на разных стартовых позициях, но уже ясны фавориты — четыре парламентские партии сохранят своё представительство.

По мнению политолога, основная конкуренция сосредоточится вокруг распределения мест между «большой четверкой». Отдельных представителей могут провести в Думу «Гражданская платформа», «Новые люди», «Яблоко».

Если рассматривать ситуацию по республике, то активной партийной конкуренции традиционно не наблюдается.

Напомним, что выборы пройдут 19 сентября.

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