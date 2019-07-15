В Башкирии 6 человек оказались в больнице из-за острой кишечной инфекции

На сайте ведомства опубликованы данные по заболеваемости дизентерией (шигеллезом) за пять месяцев текущего года. Специалисты Росздравнадзора отмечают, что за январь-май прошлого года таких случаев стало больше – 8, 5 из них несовершеннолетние.