В Башкирии 6 человек оказались в больнице из-за острой кишечной инфекции
15 июля, 10:22ПолитикаМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Двое из них дети до четырнадцати лет, сообщает Росздравнадзор.
На сайте ведомства опубликованы данные по заболеваемости дизентерией (шигеллезом) за пять месяцев текущего года. Специалисты Росздравнадзора отмечают, что за январь-май прошлого года таких случаев стало больше – 8, 5 из них несовершеннолетние.
Бактериальная дизентерия поражает слизистую оболочку толстого кишечника. Больные шигеллезом страдают от боли в животе, жидкого стула с примесью крови. У них повышается температура тела, человек становится слабым, разбитым, его тошнит.
Заболевание можно подцепить фекально-оральным путем.
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