Совет без власти: Как в Белорецком районе Башкирии отставку депутатов не заметили

2 июня этого года в Белорецком районе состоялись довыборы депутата Ишлинского сельсовета. По официальным данным в них победила учитель Лидия Зиброва, с результатом в 25 голосов она опередила конкурента Азата Маматова (у того насчитали 19 голосов). 9 бюллетеней признали недействительными.

Сторонники Азата Маматова очень удивились такому исходу. Деревня небольшая, все друг друга знают, поэтому не составило особого труда понять, что победа была на его стороне. Но и это еще не всё.

Несмотря на то, что ранее четыре депутата Ишлинского сельсовета подали в отставку, в Белорецком ТИКе почему-то об этом не знали и довыборов на эти вакантные места в сельсовете не назначили. А недавно подал в отставку еще один депутат.

Получается, что теперь совет Ишлинского сельского поселения недееспособен: в нем есть только пять депутатов из положенных десяти. Причем победу одного из них односельчане будут оспаривать. Они уже написали обращение прокурору Башкирии, главам ЦИК России и Башкирии с просьбой признать итоги выборов 2 июня недействительными. Под обращением подписались почти 30 избирателей, отдавших свои голоса «проигравшему» кандидату.

Не замеченная коллективная отставка

Предыстория коллективной отставки такова. 6 июня 2018 года депутатов Ишлинского сельсовета собрали на экстренное заседание. В повестке дня было исключение из числа депутатов Фаниса Даньянова, главы сельсовета. Причем ранее они уже голосовали против такого решения. Но их решили собрать повторно. Причем некоторых доставляли на заседание сессии с помощью сотрудников полиции.

Фанис Даньянов был осужден за незаконную рубку деревьев, 8 июня 2018 года его судимость была погашена. Но формально 6 июня прокуратура правомочно требовала отправить его в отставку. По мнению Даньянова, дело на него было сфабриковано, об этом даже показывали сюжеты в программе БСТ «Дознание».

Сюжет об экстренном заседании депутатов Ишлинского сельсовета выходил на местном телевидении. Под угрозой штрафов, увольнения с работы депутаты все-таки приняли решение отправить Фаниса Даньянова в отставку. А в октябре четыре депутата решили сами сложить свои полномочия: Эльвира Гареева, Ильшат Исмагилов, Вадим Халилов и Айрат Гиниатуллин.

Собрали заседание, приняли решение, зафиксировали протоколом. Однако почему-то до Белорецкой территориальной избирательной комиссии документы эти не дошли. То ли их сознательно кто-то скрыл, то ли решили не поднимать скандал и уговорить депутатов отозвать свои заявления об отставке.

10 апреля еще один депутат сложил свои полномочия, но поскольку в сельсовете на тот момент было всего половина состава, а для проведения заседания нужен кворум более 50%, он просто сдал это заявление. Так депутатов осталось четверо. Июньские выборы, даже если итоги их не отменят, положения дел по сути не изменяют. Все равно в Ишлинском сельсовете будет ровно половина депутатов из десяти положенных, кворума для принятия правовых решений у них нет и не будет. Пока не проведут довыборы.