На Украине запретят голосование за отсутствующих депутатов

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По словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, в раде планируют установить сенсорную кнопку, препятствующую голосованию за отсутствующего депутата.
Механизм, скорее всего, будет установлен до первого заседания депутатов нового созыва, сообщает 15 июля газета «Известия».
Сенсорная кнопка вводится для предотвращения так называемого «кнопкодавства», когда происходит голосование за отсутствующих депутатов, в том числе и без их согласия. Это считается признаком коррумпированности и кризиса парламента в стране.
Внеочередные выборы в украинскую думу состоятся 21 июля.
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