Илшат Тажитдинов совместит руководство аппаратом правительства и отношения с Австрией

Сегодня, 15 июля, стало известно, что ответственным за развитие отношений Башкирии с Австрией назначен и.о вице-премьера Илшат Тажитдинов. Распоряжение об этом подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Как уточнил «КоммерсантЪ-Башкортостан», Ильшат Тажитдинов теперь должен непосредственно координировать деятельность Ассоциации по содействию сотрудничеству между Республикой Башкортостан и Австрийской республикой. При этом от его прежних обязанностей руководителя аппарата правительства Тажитдинова, похоже, никто не освобождал.

Напомним, создать вышеупомянутую Ассоциацию было решено в июне. Тогда же в Вене заработало представительство Башкирии, а также стал летать прямой рейс Уфа-Вена.

В интервью на радио «Эхо Москвы в Уфе» Радий Хабиров пояснил, что Австрия стала первой страной для открытия представительства Башкирии. Причиной тому послужило представительство в регионе нескольких крупных австрийских предприятий – например, Lasselsberger, Palfinger и Kronospan.