Авиаперевозчик Royal Flight задержал рейс из Уфы в Анталию на 15 часов

Онлайн-табло международного аэропорта «Уфа» сообщает, что авиакомпания Royal Flight второй раз в неделю задерживает рейс. Жители Уфы, направляющиеся в Анталию, вынуждены ждать посадки более 15 часов.

14 июля сообщалось, что авиаперевозчик задержал рейс из Уфы в Барселону на 18 часов.

Напомним, 13 июля транспортная прокуратура занялась проверкой задержки рейса в Анталию другого перевозчика - «Ред Вингс». Тогда более 9 часов ждали посадки 214 пассажиров.