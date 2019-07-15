Авиаперевозчик Royal Flight задержал рейс из Уфы в Анталию на 15 часов
15 июля, 11:17ПолитикаМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Самолет должен был взлететь на воздух 14 июля в 18:25.
Онлайн-табло международного аэропорта «Уфа» сообщает, что авиакомпания Royal Flight второй раз в неделю задерживает рейс. Жители Уфы, направляющиеся в Анталию, вынуждены ждать посадки более 15 часов.
14 июля сообщалось, что авиаперевозчик задержал рейс из Уфы в Барселону на 18 часов.
Напомним, 13 июля транспортная прокуратура занялась проверкой задержки рейса в Анталию другого перевозчика - «Ред Вингс». Тогда более 9 часов ждали посадки 214 пассажиров.
Позднее выяснилось, что к поддержке привели изменения в плане полета, которые внесла компания сама. Отметим, что перевозчик заранее предупредил своих пассажиров, таким образом, многие из них дожидались отправки дома.
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