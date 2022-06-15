Госдума приняла идею Курултая Башкирии о конфискации автомобилей у пьяных за рулем

Что касается уголовной ответственности за опасную езду, то она будет наступать в случае если водитель без прав решился сесть за руль под воздействием алкоголя или же наркотических веществ, выехал на встречку или же превысил скорость. Конфискация же автомобиля это крайняя мера для злостных нарушителей, которые уже попали под уголовное преследование, лишать их транспортного средства можно будет на основе обвинительного приговора.