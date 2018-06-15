Глава ЦИК Башкирии может лишиться звания доктора политических наук

Экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить главу Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдара Валеева звания доктора политических наук. Это не первая такая рекомендация – аналогичную рекомендацию недавно дал диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Уфа».

Причина такой рекомендации – масштабные заимствования, которые допустил Хайдар Валеев при подготовке своей докторской диссертации в 2011 году. ВАК признал оригиналом лишь 35% рассматриваемой работы. Помимо этого в самой диссертации присутствуют ссылки на нормы права, которые на момент защиты были уже не актуальны.