Госсобрание Башкирии предложило изменить закон о воинской обязанности

На заседании Госсобрания Башкирии депутаты выступили с законодательной инициативой, которая вносит поправки в федеральный закон о воинской обязанности.

– Для нашей республики и ряда других регионов предлагаемая нами норма особенно актуальна. Главами муниципальных образований в Башкортостане, как правило, являются руководители представительных органов местного самоуправления, работающие в том числе на непостоянной основе. У лица, возглавляющего местную администрацию, больше полномочий и практических возможностей для оперативного решения задач, возложенных на призывные комиссии. В системе органов местного самоуправления именно местные администрации в силу исполнительно-распорядительного характера своих полномочий осуществляют функции по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности, по реализации прав и обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Поэтому и руководство призывными комиссиями правильно было бы поручить главам администраций, а не руководителям представительных органов.