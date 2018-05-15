США и Канада пересмотрят договор НАФТА
Сегодня, 18:02Политика
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Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо торговый договор о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Разговор состоялся по телефону.
Американский президент подчеркнул, что необходимо поскорее выработать договоренности, касающиеся пересмотра Североамериканской зоны свободной торговли. Также главы двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Собеседники встретятся лично 8-9 июня в Канаде, где пройдет саммит стран «Большой семерки». Об этом пишет газета «Известия».
В 1992 году Канада, США и Мексика подписали соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Летом 2017 года глава Белого дома решил покончить с НАФТА из-за торгового дефицита США по отношению к Канаде и Мексике.
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