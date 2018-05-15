США и Канада пересмотрят договор НАФТА

Американский президент подчеркнул, что необходимо поскорее выработать договоренности, касающиеся пересмотра Североамериканской зоны свободной торговли. Также главы двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Собеседники встретятся лично 8-9 июня в Канаде, где пройдет саммит стран «Большой семерки». Об этом пишет газета «Известия».

В 1992 году Канада, США и Мексика подписали соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. Летом 2017 года глава Белого дома решил покончить с НАФТА из-за торгового дефицита США по отношению к Канаде и Мексике.