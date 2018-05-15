Общественная палата посетит задержанных во время митинга в Уфе

Общественная палата Республики Башкортостан посетит арестованных координатора и юриста уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву и Федора Телина, которые были задержаны через несколько дней после акции оппозиционеров, сообщает «Эхо Москвы» в Уфе.

14 мая уфимский блогер Стас Михайлов попросил на своей странице в социальной сети организовать и провести публичную проверку условий содержания Лилии Чанышевой и Федора Телина с участием журналистов и онлайн трансляцией.

Зампредставителя палаты Олег Галин ответил, что у палаты нет полномочий проводить проверки в спецприемниках и вопрос с допуском журналистов к арестованным он решить не может.