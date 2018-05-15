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Мэр Уфы попросил эвакуаторщиков прекратить зверства
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Мэр Уфы попросил эвакуаторщиков прекратить зверства

Сегодня, 09:12ПолитикаТатьяна Майорова
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