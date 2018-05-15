Мэр Уфы попросил эвакуаторщиков прекратить зверства

Напомним, в минувшее воскресенье в ходе матча футбольного клуба «Уфа» с «Тосной» из Ленинградской области на игру приехали около 11 тысяч зрителей. Разумеется, всем болельщикам не хватило мест для парковки автомобилей, и некоторые из них, оставленные на соседних улицах, оказались эвакуированы.

- Нас часто критикуют за формальный подход к ситуациям. Вот и есть классический формальный подход! Зачем людям портить впечатление от победы? – задался внезапным вопросом глава города. - Черниковка стояла пустая! Эти машины никому не мешали по улице Горького. Такая же ситуация складывается и во время хоккейных матчей рядом с нашей ледовой ареной. Я запрещаю подобным образом зверствовать во время спортивных мероприятий. Работать нужно с человеческим лицом, а не как роботы.