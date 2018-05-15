Мэр Уфы попросил эвакуаторщиков прекратить зверства

Ирек Ялалов потребовал оставить в покое припаркованные в неположенных местах автомобили, но не всегда.
Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов выступил с неожиданным требованием – прекратить принудительную эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Правда, исключение он попросил сделать только для автомобилей спортивных болельщиков.
Напомним, в минувшее воскресенье в ходе матча футбольного клуба «Уфа» с «Тосной» из Ленинградской области на игру приехали около 11 тысяч зрителей. Разумеется, всем болельщикам не хватило мест для парковки автомобилей, и некоторые из них, оставленные на соседних улицах, оказались эвакуированы.
Совершенно неожиданно для службы ГИБДД Ирек Ялалов посчитал такое отношение к автомобилям футбольных фанатов кощунством.
- Нас часто критикуют за формальный подход к ситуациям. Вот и есть классический формальный подход! Зачем людям портить впечатление от победы? – задался внезапным вопросом глава города. - Черниковка стояла пустая! Эти машины никому не мешали по улице Горького. Такая же ситуация складывается и во время хоккейных матчей рядом с нашей ледовой ареной. Я запрещаю подобным образом зверствовать во время спортивных мероприятий. Работать нужно с человеческим лицом, а не как роботы.