Мэрия Уфы отказала обманутым дольщикам «Госстроя» в митинге из-за COVID-19

Провести митинг дольщики планировали 23 апреля на площади перед Дворцом спорта. На мероприятии они рассчитывали заявить о проблеме собственников квартир в объектах «Госстроя» и других жилых комплексов. Планировалось, что число участников акции не превысит 400.
В ответе, подписанном вице-мэром Владимиром Жебровским, говорится, что в Башкирии все еще действует указ Радия Хабирова от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности. Он предписывает организаторам публичных мероприятий отказаться от их проведения.
«Предлагаем вам обратиться с уведомлением о проведении публичных мероприятий после отмены ограничений на проведение массовых мероприятий», — говорится в отказе мэрии.
В 2020 году власти Башкирии заявляли, что проблемы обманутых дольщиков «Госстроя» решит новый застройщик — компания «Садовое кольцо». Между двумя компаниями было заключено инвестиционное соглашение о передаче объектов и завершении их строительства. Однако застройщики не смогли урегулировать взаимоотношения — по данным региональных властей и «Садового кольца», бенефициар «Госстроя» расторг соглашение.
Первоначально планировалось, что новый застройщик завершит возведение семи долгостроев. Осенью прошлого года замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов заявил, что мэрия не смогла подобрать для инвестора компенсационные участки, поэтому решением проблем собственников квартир в четырех домах ЖК «Московский» займется Фонд защиты дольщиков. До недавнего времени «Садовое кольцо» вело работы на площадках ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Дом на Ленина» и ЖК «Белая река», в марте компания приостановила деятельность. Квартиры в этих домах ждут 803 дольщика.
18 марта власти разрешили провести митинг-концерт «Своих не бросаем!» на площади у телецентра. По данным республиканских СМИ, в нем приняли участие от 20 до 25 тысяч человек. Судя по опубликованным администрацией фотографиям, не все участники митинга были в защитных масках.
27 марта в Уфе провели республиканский праздник весеннего равноденствия «Навруз». Основной площадкой стала территория агропарка «ЕврАзия».