Мэрия Уфы отказала обманутым дольщикам «Госстроя» в митинге из-за COVID-19

18 марта власти разрешили провести митинг-концерт «Своих не бросаем!» на площади у телецентра. По данным республиканских СМИ, в нем приняли участие от 20 до 25 тысяч человек. Судя по опубликованным администрацией фотографиям, не все участники митинга были в защитных масках.