Глава Башкирии отрекламировал платья с нацорнаментом по цене прожиточного минимума

При этом цена готового платья вряд ли будет бюджетной. Розничные цены на метр ткани такого типа - не менее 2 тыс. рублей. Изделия будут дороже и из-за вышивки (очевидно, машинной, но не исключено, что отдельные элементы выполнены вручную, что еще дороже), которая требует кропотливого труда. Кроме того, для утюжки таких вещей (защипов и складок) потребуется парогенератор, который есть далеко не в каждой семье.