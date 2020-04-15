В Башкирии бывший глава госкомтранса получил новую должность
Тимур Мухаметьянов будет помощником главы республики.
Экс-председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов после того, как его сняли с позиции руководителя комитета, занял кресло помощника главы региона.
На новом месте Мухаметьянов будет заниматься содействием по развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.
После того, Радий Хабиров снял Мухаметьянова с должности главы комитета, тот ушел на больничный. Исполняющим обязанности руководителя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству тогда же назначили Алана Марзаева, который ранее возглавлял возглавляет ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ».
Тимур Мухаметьянов возглавлял Госкомтранс с июля 2017 года. Ранее также сообщалось, что экс-председатель комитета займет пост советника главы Башкирии. Сегодня эта информация подтвердилась.