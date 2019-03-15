Суд на месяц задержал оппозиционера и политического деятеля Айрата Дильмухаметова
До этого у него у него дома прошел обыск.
Кировский районный суд Уфы приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к одному месяцу ареста, пишет портал Идель.Реалии.
Политического деятеля обвиняют в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Ранее у него дома проходили обыски.
Следствие ходатайствовало об аресте,мотивировав тем, что Дильмухаметов мог скрыться, оказать давление на свидетелей. Общественник заявил, что проживает с матерью-пенсионеркой, у него двое несовершеннолетних детей, из-за чего настаивал на домашнем аресте. Мать Айрата Дильмухаметова заявила в суде, что не возражает против того, чтобы сын находился под домашним арестом.
Суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ.
Айрата Дильмухаметова подозревают в распространении видеоролика в интернете, содержание которого подпадает под инкриминируемую ему статью. При этом сам Айрат Дильмухаметов свою не признает. По его словам, статья 280.1 УК РФ была внесена в Уголовный кодекс после крымских событий, а он в своем ролике об отделении Крыма не высказывался.
Ч. 2 ст. 280.1 предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 480 часов до лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что в прошлом году Айрат Дильмухаметов заявил о желании баллотироваться на пост главы Башкортостана. В 2017 году он вышел на свободу, отбыв
Айрат Дильмухаметов в разное время был активистом "Демократического союза", Союза башкирской молодежи. Дважды был приговорен к различным срокам лишения свободы: в 2011 году - за публичные призывы к осуществлению экстремистской (ч.2 ст.280 УК РФ) и террористической деятельности с использованием СМИ (ст .205-2), оправдание экстремизма и возбуждение национальной ненависти и вражды(ст.282), в 2015 году - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Вышел на свободу в сентябре 2017 года.