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Суд на месяц задержал оппозиционера и политического деятеля Айрата Дильмухаметова
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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Суд на месяц задержал оппозиционера и политического деятеля Айрата Дильмухаметова

15 марта, 16:07ПолитикаНадежда ВалитоваФото: Idelreal.org
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