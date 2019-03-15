Командировка делегации из Башкирии обошлась почти в 4,5 миллионов рублей
15 марта, 09:41ПолитикаФото: pixabay.com
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В госкомитете Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству объяснили ситуацию.
В Госкомитете республики по транспорту и дорожному хозяйству пояснили, что для поездки делегации Башкирии на инвестфорум в Сочи действительно «была произведена закупка услуг по организации авиаперелетов», сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
В Госкомтрансе сообщили, что средства на фрахтовку бизнес-джета Challenger 850/VQ-BOV запланированы в рамках «доведенных лимитов», но оплата аренды самолета «еще не произведена». Контракт был заключен с компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги» 13 февраля.
По данным комитета, самолет был зафрахтован для делегации региона. На эту услугу ушло 4 миллиона 425 тысяч рублей.
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