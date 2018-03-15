Стало известно, как можно подсмотреть за выборами

«Национальный общественный мониторинг» сообщил адрес портала, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов.
15 марта «Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, именно на нем можно будет увидеть ход выборов на избирательных участках. Правда, пока он не работает. Портал станет доступен с 23:00 17 марта по московскому времени.
Для доступа к трансляции пользователю не нужно будет регистрироваться — достаточно будет выбрать нужный участок. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.
Всего в рамках проекта «Ростелеком» организовал видеонаблюдение на более чем 43 тысячах УИК с периодом трансляции 51 час и на 2775 ТИК с максимальным периодом трансляции 72 часа. В Башкирии видеокамерами оснащены 1009 избирательных участков.
8-800-301-00-55 - это номер «горячей линии», куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России.