Ратмир Мавлиев провел первое рабочее совещание в должности и. о. мэра Уфы

О чем говорили на первом совещании главы районов с новым и. о. мэра Уфы Ратмиром Мавлиевым рассказали Mkset в пресс-службе мэрии Уфы 15 февраля.

Вчера, 14 февраля, фактически сразу после того, как депутаты горсовета Уфы единогласно приняли кандидатуру экс-мэра Нефтекамска на пост исполняющего обязанности мэра Уфы, Мавлиев провел первое рабочее совещание. На мероприятии присутствовали главы районов Уфы, с ними новый и. о. мэра и обсуждал наиболее актуальные проблемы города с которыми предстоит работать. Вчера прошло рабочее совещание, Ратмир Мавлиев знакомился с главами районов, со своими заместителями, расспрашивал про текущие насущные вопросы в каждом районе.пресс-служба мэрии Уфы Фото с первого рабочего совещания Мавлиев выложил на своей странице в соцсети, подписав его «Первое совещание. Работа началась». Уфимцы судя по всему не планируют давать новому мэру времени на раскачку и уже в первый рабочий день начали в комментариях жаловаться на уборку снега. Отметим, что Мавлиев лично ответил уфимцу на жалобу и заявил, что ее «отработают».

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