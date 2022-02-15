Пропавшего 10-летнего мальчика из Уфы приютила женщина и увезла за 240 км от столицы

Пропавшего 10-летнего мальчика из Уфы приютила женщина и увезла за 240 км от столицы
Пропавшего 10-летнего мальчика из Уфы приютила женщина и увезла за 240 км от столицы
Сегодня, 15:24ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Член СПЧ Башкирии Виль Тухватуллин рассказал подробности случившегося на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что в подобных ситуациях лучше всего отвести ребенка в ближайший отдел полиции, а не забирать к себе домой. Ранее женщина приютила у себя дома 11-летнего мальчика, который попросил у нее на улице 50 рублей.

Мальчик Арсений вышел погулять в два часа дня и через какое-то время мама ребенка поняла, что тот исчез. Позже оказалось, что ребенок после прогулки решил сходить в компьютерный клуб, но денег у него не оказалось. Тогда он решил попросить у случайной прохожей денег, которая ждала в этот момент такси. При этом сама женщина рассказала, что мальчик попросил денег именно на еду.

Неравнодушная женщина, по слова Виля Тухватуллина, мальчика пожалела и решила забрать его к себе домой. Ребенок обрадовался такой возможности покататься на машине. Мальчик доехал аж до деревни Ташаулово в Салаватском районе, где проживает сердобольная. Женщина накормила голодного ребенка и уложила к себе спать, а уже утром к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, которые вычислили мальчика по камерам.

- Резюме этой истории: если к вам подошел ребенок и попросил помощи, самое благоразумное – это отвести его в ближайший отдел полиции, - пишет Виль Тухватуллин.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе идут поиски потерявшегося Арсения, который в итоге оказался за 240 километров от дома, благодаря неравнодушной женщине. Его поисками занимался поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Тогда сообщалось, что ребенок вышел из дома днем 13 февраля и не вернулся домой, его мама обратилась в полицию.

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