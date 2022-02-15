Официальный представитель МИД России назвала «элиту» настоящим врагом Украины

Официальный представитель МИД России назвала «элиту» настоящим врагом Украины
Официальный представитель МИД России назвала «элиту» настоящим врагом Украины
Вчера, 22:47ПолитикаФото: pxhere.com
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам вернуться на Украину продемонстрировал, что враг страны — не РФ, а украинская «элита».

Просьба главы государства была адресована гражданам, выехавшим из страны под страхом войны и нежелания защищать свою родину, сообщает издание RT.

«После того как президент Украины заявил о том, что объявление даты „вторжения“ — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», — добавила дипломат.

Захарова упомянула, что «после того как Зеленский рассказал, что в объявленную американцами дату „нападения“ на Украине пройдут масштабные „имиджевые мероприятия“, стало вообще все понятно».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы