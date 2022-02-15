Официальный представитель МИД России назвала «элиту» настоящим врагом Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам вернуться на Украину продемонстрировал, что враг страны — не РФ, а украинская «элита».

Просьба главы государства была адресована гражданам, выехавшим из страны под страхом войны и нежелания защищать свою родину, сообщает издание RT. «После того как президент Украины заявил о том, что объявление даты „вторжения“ — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», — добавила дипломат. Захарова упомянула, что «после того как Зеленский рассказал, что в объявленную американцами дату „нападения“ на Украине пройдут масштабные „имиджевые мероприятия“, стало вообще все понятно».

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