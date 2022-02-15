Мэрия Уфы снизила цены на торгах по шламонакопителю в 1300 раз

Оказывается, институт «Газэнергопроект», который был среди конкурсантов, допустил ошибку и в своей заявке указал неверную сумму, забыв дописать при этом три нуля. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Мэрия Уфы снизила цену контракта по шламонакопителю в 1300 раз, в конкурсе принимали участие четыре участника. Известно, что стоимость работ изначально составляла 25 миллионов рублей, а затем упала до 18,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа. Как известно, итоги конкурса администрация города отменять не будет, планируется заключить договор с выбранным победителем. Условия будут такие же, как и указаны в существующем контракте. Настолько большая разница возникла не просто так: оказывается, институт «Газэнергопроект», который был среди конкурсантов, допустил ошибку и в своей заявке указал неверную сумму, забыв дописать при этом три нуля. На самом деле, стоимость контракта должна была быть указана в размере 18,9 миллионов рублей. При этом интересен тот факт, что директор института Дмитрий Сучков ранее сообщил, что компания готова фактически "подарить" Башкирии проект по такой низкой цене, если не сможет доказать, что это была ошибка из-за технического сбоя. Ранее стало известно о контракте стоимостью 276,5 миллионов рублей - столько денег будет потрачено на новый памятник генералу Шаймуратову. Документы были опубликованы на все том же сайте госзакупок.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter