Исполняющий обязанности мэра Уфы в первый рабочий день признал снежную проблему

Ратмир Мавлиев прогулялся по Черниковке и поговорил с министром ЖКХ Марзаевым. Он сделал вывод, что работы предстоит много. Об этом Мавлиев рассказал в своих социальных сетях.

Ратмир Мавлиев в первый же день своей работы на новом посту признал наличие проблемы со снегом в Уфе. Об этом он рассказал в своих соцсетях. По словам Мавлиева, с утра он вместе с министром ЖКХ Марзаевым обсудили эту проблему, а затем исполняющий обязанности мэра сам прогулялся по Черниковке, чтобы самостоятельно увидеть состояние дворов и площадок. - Вывод сделал для себя просто - работы предстоит много! Остро ощущается нехватка дворников и других работников коммунального хозяйства, - написал Мавлиев. Также он сообщил, что в ближайшее время планируется закуп специальной техники, на которую уже выделили полмиллиарда рублей, а еще 20 миллионов пойдут из городского бюджета. Напомним, что в понедельник, 14 февраля сложил свои полномочия уже бывший мэр Уфы Сергей Греков. Теперь он займет должность полпреда Башкирии в Москве. Одновременно с этим на пост исполняющего обязанности пришел Ратмир Мавлиев, который ранее был мэром города Нефтекамска.

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