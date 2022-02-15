Исполняющий обязанности мэра Уфы в первый рабочий день признал снежную проблему

Исполняющий обязанности мэра Уфы в первый рабочий день признал снежную проблему
Исполняющий обязанности мэра Уфы в первый рабочий день признал снежную проблему
Сегодня, 21:03ПолитикаАнастасия Денисенко
Ратмир Мавлиев прогулялся по Черниковке и поговорил с министром ЖКХ Марзаевым. Он сделал вывод, что работы предстоит много. Об этом Мавлиев рассказал в своих социальных сетях.

Ратмир Мавлиев в первый же день своей работы на новом посту признал наличие проблемы со снегом в Уфе. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Мавлиева, с утра он вместе с министром ЖКХ Марзаевым обсудили эту проблему, а затем исполняющий обязанности мэра сам прогулялся по Черниковке, чтобы самостоятельно увидеть состояние дворов и площадок.

- Вывод сделал для себя просто - работы предстоит много! Остро ощущается нехватка дворников и других работников коммунального хозяйства, - написал Мавлиев.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируется закуп специальной техники, на которую уже выделили полмиллиарда рублей, а еще 20 миллионов пойдут из городского бюджета.

Напомним, что в понедельник, 14 февраля сложил свои полномочия уже бывший мэр Уфы Сергей Греков. Теперь он займет должность полпреда Башкирии в Москве. Одновременно с этим на пост исполняющего обязанности пришел Ратмир Мавлиев, который ранее был мэром города Нефтекамска.

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