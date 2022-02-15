Хабиров обновил состав комиссии по проведению конкурса на должность мэра Уфы

Напомним, что еще вчера Ратмир Мавлиев покинул пост мэра Нефтекамска и был утвержден на аналогичную должность в Уфе в роли исполняющего обязанности. Сегодня он уже успел провести свое первое рабочее совещание на новом месте и пообещал жителю города убрать нечищеный снег с дороги. Примечательно, что у Мавлиева нет ни одного негативного комментария в социальных сетях, а жители Нефтекамска отзываются о нем как об отзывчивом человеке и умелом управленце. Также многие горожане опасаются, что с уходом Мавлиева Нефтекамск и вовсе перестанет развиваться.