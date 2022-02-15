Хабиров обновил состав комиссии по проведению конкурса на должность мэра Уфы

Хабиров обновил состав комиссии по проведению конкурса на должность мэра Уфы
Хабиров обновил состав комиссии по проведению конкурса на должность мэра Уфы
Сегодня, 18:12ПолитикаАнастасия Денисенко
Известно, что Александра Сидякина заменит Урал Кильсенбаев, который на данный момент является исполняющим обязанности руководителя администрации главы Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

В Уфе изменили состав комиссии по проведению конкурса на должность сити-менеджера, соотетствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Из состав комиссии был исключен экс-руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, который на данный момент занимает должность в Москве. Теперь его заменит Урал Кильсенбаев, который на данный момент является исполняющим обязанности руководителя администрации главы РБ.

Документ был опубликован сегодня на портале правовой информации. Теперь обновленный состав комиссии должен окончательно принять на должность нового мэра Уфы, обязанности которого уже сейчас исполняет Ратмир Мавлиев.

Напомним, что еще вчера Ратмир Мавлиев покинул пост мэра Нефтекамска и был утвержден на аналогичную должность в Уфе в роли исполняющего обязанности. Сегодня он уже успел провести свое первое рабочее совещание на новом месте и пообещал жителю города убрать нечищеный снег с дороги. Примечательно, что у Мавлиева нет ни одного негативного комментария в социальных сетях, а жители Нефтекамска отзываются о нем как об отзывчивом человеке и умелом управленце. Также многие горожане опасаются, что с уходом Мавлиева Нефтекамск и вовсе перестанет развиваться.

Вместе с тем уже бывший мэр города Сергей Греков вчерашним числом ушел в отставку. Как сообщил Радий Хабиров, его уже ждут на новой должности в Москве — теперь он займет место полпреда Башкирии. При этом глава республики порекомендовал Грекову «не затягивать» с переездом и приступать к новым обязанностям как можно скорее.

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