Депутат Госдумы прокомментировал рассмотрение проектов о ДНР и ЛНР

Член комитета Государственной думы по делам СНГ Артем Туров рассказал о планируемом на 15 февраля рейтинговом голосовании в нижней палате парламента по двум проектам постановлений о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат выразил уверенность, что российские парламентарии будут услышаны, в том числе и официальными властями Украины после таких решений. Об этом сообщает издание RT. Туров отметил, что принятие любого из этих двух постановлений — это событие историческое и для Госдумы, и, в первую очередь, для жителей Донбасса. «Будет действительно рейтинговое голосование», — подчеркнул он. Накануне стало известно, что Государственная дума планирует обсудить два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом о признании ДНР и ЛНР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что один проект предполагает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен напрямую президенту.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter