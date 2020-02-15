В Башкирии первая женщина-глава района заняла свою должность официально

Новый руководитель Кигинского района Башкирии Зухра Гордиенко, которая почти месяц исполняла обязанности главы муниципалитета, стала его полноправной главой. Накануне депутаты районного совета проголосовали за ее избрание на эту должность.

Выступая перед депутатами, Зухра Гордиенко сообщила, что за три недели успела проехать по всем поселениям и пообщаться с людьми, которых считает главным богатством района.

- Моя главная цель — создать условия для достойной жизни кигинцев, - заверила аудитория новая глава района.

Напомним, Зухра Гордиенко ранее занимала должность заместителя главы администрации Учалинского района. Она стала первой женщиной, назначенной на должность главы муниципалитета в Башкирии