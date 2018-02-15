Павла Грудинина готовы поддержать лишь половина сторонников КПРФ - ВЦИОМ
Сегодня, 02:12ПолитикаРустэм Башкирцев
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ВЦИОМ опубликовал новый предвыборный опрос.
Сюжеты: Выборы-2018
Результаты опроса приводят «Новые Известия». Согласно его данным, кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина поддерживает пока меньше половины сторонников компартии. Остальные голоса в поддержку ему пока дает некоммунистический избиратель.
При этом его рейтинг пока не дотягивает до рейтинга КПРФ (7,3% и 9,6%).
По последним данным ВЦИОМ, сейчас готовы отдать свой голос за Владимира Путина 71,5% опрошенных, за Павла Грудинина – 7,3%, за Владимира Жириновского – 5,5%, за Ксению Собчак – 1,0%, за Григория Явлинского – 0,8%, за Сергея Бабурина – 0,5%, за Бориса Титова – 0,2%, за Максима Сурайкина – 0,1%.
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