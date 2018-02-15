Павла Грудинина готовы поддержать лишь половина сторонников КПРФ - ВЦИОМ

ВЦИОМ опубликовал новый предвыборный опрос.

Результаты опроса приводят «Новые Известия». Согласно его данным, кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина поддерживает пока меньше половины сторонников компартии. Остальные голоса в поддержку ему пока дает некоммунистический избиратель.

При этом его рейтинг пока не дотягивает до рейтинга КПРФ (7,3% и 9,6%).