Геннадий Зюганов заявил, что не намерен отдавать КПРФ Павлу Грудинину

Причина оказалась банальной: Грудинин-то – беспартийный.

Сегодня, 15 февраля, в рамках пресс-конференции, посвященной 25-летию КПРФ, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, заявил, что не может быть и речи о назначении нынешнего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина руководителем партии.

Как сообщили «Новые Известия», причина такого решения оказалась весьма незамысловатой: дело в том, что Грудинин – беспартийный.

Вслед за Зюгановым ту же мысль повторили ещё трое видных деятелей компартии - Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин.

На вопрос о возможных процентах голосов избирателей, которые Грудинин может набрать на выборах 18 марта, Геннадий Зюганов отвечать поначалу не стал. Однако позднее, он всё-таки не смог удержаться и заявил: "ВЦИОМ занижает сегодня проценты тех, кто поддерживает нашего кандидата".

Помимо этого упрека, Зюганов не упустил случая, чтобы обрушиться с резкой критикой на СМИ, распространяющие информацию о зарубежных счетах Грудинина.

- Первый канал должен знать, что мы будем использовать все средства, чтобы остановить поток лжи, который выплёскивается на нашего кандидата, - твердо заявил лидер российских коммунистов.

При этом Зюганов аккуратно намекнул на вероятность проведения массовых митингов, уточнив, что такое право у КПРФ есть.