В Башкирии активист, создавший помехи на выборах в горсовет, заплатит штраф

В Башкирии Нефтекамский городской суд оставил в силу штраф Тагиру Кагарманову, которого в декабря 2020 года признали виновным в препятствовании избирательному процессу.

Известно, что на активиста подали несколько жалоб члены избирательных комиссий с двух разных участков. Мужчина снимал видимые нарушения, которые допускались во время избирательного процесса. Тогда ему присудили штраф в размере 4 тысяч рублей. Накануне суд после рассмотрения апелляции оставил решение в силе, сообщает «Эхо Москвы в Уфе». — У них только 1 свидетель, который, скорее всего, подкупленный. Наверное, у него есть какие-то интересы, потому что его жена работает в столовой, где находится техникум. Там находилась УИК, рассказал мужчина. Активист планирует подать кассационную жалобу в самарский суд.

