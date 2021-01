Сегодня, 15 января, мэром Уфы был избран Сергей Греков. Глава Башкирии Радий Хабиров в своей речи рассказал о направлениях работы, на которые должен обратить внимание новый сити-менеджер.

Хабиров отметил, что не хочет грандиозных перемен в системе аппарата и призвал Грекова стать полевым главой города и иметь постоянный контакт с людьми. По словам главы региона, большинство планов должны быть реализованы к 450-летию Уфы в 2024 году. — К 2024 году постараться решить много хронических болезней. Мы должны подарить Уфе какие-то объекты, которые останутся в памяти. Это возможно только в том случае, если начнем строить уже летом этого года, — отметил он.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter