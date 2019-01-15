В следственный комитет в Башкирии перейдет руководитель из Подмосковья

В следственном комитете РФ по Башкирии сегодня должен был появиться новый заместитель руководителя – Валерий Липский. Это следует из текста документа, который имеется в распоряжении редакции.

Согласно документу, Валерий Липский 14 января освобожден от должности руководителя следственного отдела ГСУ СКР по Мытищам. С 15 января он должен приступить к работе в Башкирии – заместителем руководителя следственного комитета.

В следкоме Башкирии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Сейчас на официальном сайте в качестве руководителей указаны только и.о. руководителя Рамиль Султанов и и.о. первого заместителя руководителя Марсель Дулкарнаев.