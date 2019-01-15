В следственный комитет в Башкирии перейдет руководитель из Подмосковья
Валерий Липский покинул пост руководителя следственного отдела ГСУ СКР по Мытищам.
В следственном комитете РФ по Башкирии сегодня должен был появиться новый заместитель руководителя – Валерий Липский. Это следует из текста документа, который имеется в распоряжении редакции.
Согласно документу, Валерий Липский 14 января освобожден от должности руководителя следственного отдела ГСУ СКР по Мытищам. С 15 января он должен приступить к работе в Башкирии – заместителем руководителя следственного комитета.
В следкоме Башкирии эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Сейчас на официальном сайте в качестве руководителей указаны только и.о. руководителя Рамиль Султанов и и.о. первого заместителя руководителя Марсель Дулкарнаев.
Должность руководителя следкома Башкирии вакантна с июня 2017 года, когда тогдашний руководитель Григорий Житенев покинул свой пост. Похожая ситуация - длинная пауза с назначением - была и после ухода со своего поста Алексея Касьянова. Он ушел с поста руководителя следкома Башкирии в июне 2015 года, а Григорий Житенев возглавил следком в ноябре 2016 года.
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