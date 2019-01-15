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В следственный комитет в Башкирии перейдет руководитель из Подмосковья
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В следственный комитет в Башкирии перейдет руководитель из Подмосковья

Вчера, 18:25ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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