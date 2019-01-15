В Госсобрании Башкирии пройдут парламентские слушания по «мусорной реформе»

Спикер башкирского парламента предложил провести парламентские слушания по вопросам, связанным с мусорной реформой, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии. По мнению Константина Толкачева, необходимо обозначить те сложности, которые требуют решения в первую очередь.

– Тема актуальна не только для нашей республики, но и для страны в целом, - отметил Константин Толкачев. - В ряде регионов она даже не началась, а где-то переросла в настоящие «мусорные войны»

– На этом фоне республика, конечно, выглядит достойно, - сказал он. - Но это не значит, что нужно пускать решение вопроса на самотек. Тревожные сигналы поступают от граждан, муниципалитетов, организаций, занимающихся сбором и вывозом бытовых отходов. Нужно и учитывать, что платить по новым тарифам мы начнем только в феврале.

Константин Толкачев напомнил, что благодаря усилиям парламентариев и личному вмешательству врио главы Башкирии Радия Хабирова в оперативном порядке были пересмотрены и существенно снижены тарифы на вывоз мусора для населения.

– Данная мера нашла положительный отклик среди жителей республики, – отметил Константин Толкачев. – Однако она не решает всех сложностей, накопившихся в отрасли. Мы только в начале пути реформы, разбираться с появившимися вопросами нужно сейчас, пока они не переросли в серьезную проблему.

По мнению Толкачева, необходимо объединение усилий парламентариев, органов исполнительной власти, муниципалитетов, организаций, занимающихся сбором, вывозом, переработкой отходов, а Госсобрание может стать площадкой консолидации всех заинтересованных сторон.