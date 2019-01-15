Сибайцы встретили Радия Хабирова: "Приехал подышать запахом с карьера"

Сегодня, 15 декабря, ври главы Башкирии Радий Хабиров прибыл в Сибай с рабочим визитом, в том числе ему предстоит разобраться в непростой ситуации с продолжающимся тлением в карьере.

Напомним, город снова окутал смог, а местные жители вновь жалуются на запах сероводорода - семь проб выездной лаборатории подтвердили превышение нормы. При этом директор Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» Яудат Биккинов сообщает, что площадь участка задымления сокращена втрое и составляет сейчас 2000 кв м вместо 6000 кв м.

- Мы видим, что людей очень волнует загрязнение воздуха в Сибае, а решение этой проблемы происходит не в тех масштабах, в которых нужно действовать. Мы вчера обсуждали этот вопрос на Комиссии по чрезвычайным ситуациям и меня лично эта ситуация сильно тревожит, если не сказать больше. Люди жалуются, проблема есть. Меры, предпринимаемые руководством Сибайского филиала УГОКа, недостаточны - к ситуации следует относиться более серьёзно, - цитирует Радия Хабирова информагентство Башинформ.