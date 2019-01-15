Радий Хабиров попросил руководство Сибая ежедневно отчитываться перед жителями

Сегодня, 15 января, Радий Хабиров приехал в Сибай, чтобы разобраться с затянувшимся ЧП со смогом в городе, вызванным окислением горных пород в карьере Сибайского филиала Учалинского ГОКа. В рамках деловой поездки врио главы республики провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и попросил перестроить работу по информированию жителей Сибая о ситуации в городе.

-Еще раз говорю, задача такая - установить ясный, понятный, регулярный, прозрачный мониторинг ситуации с привлечением общественности, - уточнил Радий Хабиров. - Насколько я понимаю, если мы говорим о социальных сетях, информацию нужно выкладывать, две группы есть "Сибай, дыши" и (какая вторая?) "Подслушано. Сибай. Значит, сразу договариваемся.

- Сайт администрации, сайт госкомитета, два сообщества - это четыре. Также через каждые два часа выкладывайте публикации у себя на личной странице, пусть пресс-секретарь выкладывает. Чтобы больше разговоров о том, что какую-то информацию не даем - не было. В 19.00 каждый вечер вы проводите заседание штаба и показываете трансляцию, - такие указания дал глава региона.