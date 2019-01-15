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Радий Хабиров ограничил передвижение мэру Сибая
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Радий Хабиров ограничил передвижение мэру Сибая

Вчера, 17:09ПолитикаВиктория КуприяноваФото: Скриншот видео администрации Сибая
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