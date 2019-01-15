Радий Хабиров ограничил передвижение мэру Сибая

Врио главы республики Радий Хабиров сегодня во время заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сибае попросил мэра Сибая не выезжать за пределы города, пока ситуация с ликвидацией процесса окисления горных пород в карьере не разрешится.

- Рустем Ахметкаримович, я запрещаю вам любой выезд с территории города, - сказал Радий Хабиров. - Город не покидайте до 1 февраля. Даже если будут какие-то республиканские совещания. Пусть на них ездит ваш заместитель.