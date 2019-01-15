Радий Хабиров ограничил передвижение мэру Сибая
Вчера, 17:09ПолитикаВиктория КуприяноваФото: Скриншот видео администрации Сибая
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Рустема Афзалова попросили не покидать границы города.
Сюжеты: Власть без цензуры, Смог в Сибае
Врио главы республики Радий Хабиров сегодня во время заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сибае попросил мэра Сибая не выезжать за пределы города, пока ситуация с ликвидацией процесса окисления горных пород в карьере не разрешится.
- Рустем Ахметкаримович, я запрещаю вам любой выезд с территории города, - сказал Радий Хабиров. - Город не покидайте до 1 февраля. Даже если будут какие-то республиканские совещания. Пусть на них ездит ваш заместитель.
Через две недели Радий Хабиров назначил повторное заседание: оно состоится 29 января.
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