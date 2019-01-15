Прокурору Башкирии Андрею Назарову прочат переезд в Курган - СМИ
Вчера, 16:18ПолитикаМарат ГареевФото: bashprok.ru
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Источники говорят, что он может стать прокурором Курганской области.
Об этом сообщает издание ura.news со ссылкой на свой источник. Согласно этой информации, прокурор Курганской области получил повышение и уезжает на Дальний Восток. На смену ему может приехать Андрей Назаров, пока еще возглавляющий ведомство в Башкирии. Вопрос о его согласовании депутаты Курганской облдумы могут рассмотреть 21 января, сообщает издание.
В прокуратуре Башкирии о возможном изменении места работы шефа пока ничего не слышали.
Напомним, что в последнее время главное надзорное ведомство Башкирии сотрясают коррупционные скандалы. Это, в частности, дело заместителя Назарова Олега Горбунова, дело «золотого прокурора» Рамиля Гарифуллина.
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