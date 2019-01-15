Прокурору Башкирии Андрею Назарову прочат переезд в Курган - СМИ

Об этом сообщает издание ura.news со ссылкой на свой источник. Согласно этой информации, прокурор Курганской области получил повышение и уезжает на Дальний Восток. На смену ему может приехать Андрей Назаров, пока еще возглавляющий ведомство в Башкирии. Вопрос о его согласовании депутаты Курганской облдумы могут рассмотреть 21 января, сообщает издание.