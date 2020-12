Деприватизация БСК: что дальше и кто следующий

Мы попросили политологов и экономистов рассказать, что может ждать Башкирскую содовую компанию дальше, оценить последствия возможных сценариев развития событий и какие еще крупные частные компании могут вернуться в государственные руки.

На первый взгляд однозначное решение о деприватизации Башкирской содовой компании (БСК) и изъятие ее акции из АО «Регионального фонд» принадлежащего правительству Башкирии в пользу Росимущества не добавило ясности, а битва за один из крупнейших активов республики продолжается. Некоторые эксперты опрошенные Mkset полагают, что не стоит списывать со счетов и прежних акционеров компании. Проблемы «Регфонда» - Так или иначе, основные задачи сейчас три: сохранить пакет не уступающий по объему прежнему; сохранить юридическую регистрацию на территории Башкортостана; минимизировать ущерб по выплатам компенсаций экс-собственником, при этом сделать всё «чисто», чтобы не было вероятности оспаривания или пересмотра в будущем, а также чтобы инвестиционный климат сильно не пострадал, - говорит политолог Арсен Шаяхметов. Власти Башкирии всячески подчеркивают, что «интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся». С этим утверждением соглашается политолог Дмитрий Михайличенко. - По ситуации с «БСК» многое не ясно. И, думается, окончательного решения еще нет. Около башкирского Белого дома говорят о том, что республика получит больше чем у нее было. Думаю, такая вероятность есть и достаточно высокая. Однако, не смотря на уверенную риторику республиканской власти в том, что «наш пакет будет существенный», подобный оптимизм разделяют не все. Экономист Рустем Шайахметов, считает, что «существует большая доля вероятности что акции БСК республике не отдадут». В этом случае Шайахметов прогнозирует проблемы у Регионального фонда (Регфонд), который используется властями республики для финансирования социальных и спортивных проектов, а также «когда на что-то не хватает средств в бюджете». - Для Регионального фонда, через который Башкортостан владеет акциями БСК, наступают сложные времена. Во-первых, после списания акций БСК, будет необходимо принимать решение либо об уменьшении уставного капитала, что может стать спусковым крючком его банкротства, либо компенсировать изымаемую стоимость акций какими-либо вложениями в уставной капитал. Также существует вероятность подачи иска о взыскании неосновательного обогащения в виде полученных дивидендов, утраты имущества, сумма исковых требований может превысить 10 млрд рублей. Если это произойдет, то высоковероятно банкротство Регионального фонда, - объясняет Шайахметов. В пользу вероятности дальнейших исков о взыскании неосновательного обогащения с республиканского «Регфонда», говорит и формулировка генпрокуратуры, где среди незаконных владельцев акций БСК назван был и он. Легче не станет Еще одной важной переменной является будет ли компания национализирована или вновь перейдет в частные руки. По мнению экономиста Всеволода Спивака, оставаясь под контролем государства БСК потеряет экономическую эффективность. - В этом случае, я думаю, мы увидим постепенное сокращение прибыли и, соответственно, дивидендов под предлогом приоритета выполнения социальных задач и решения экологических проблем. Независимо от той доли, которую получит (если вообще получит) Республика Башкортостан, в конечном итоге, я уверен, мы потеряем в доходной части бюджета (или РегФонда), - объясняет Спивак. Вероятнее всего, экономист считает продажу компании через год-два в частные руки. Дополнительное подтверждением этого сценария, по его мнению, может служить начало сотрудничества БСК с Горным Университетом Санкт-Петербурга. Спивак напоминает, что ректора университета и Владимира Путина давно связывают личные отношения и возможно кто-то из «питерских друзей президента» уже изучает ситуацию вокруг БСК. В то же время Спивак не исключает, что случае продажи компании после национализации, старые собственники смогут получить контроль над БСК вновь. О прежних акционерах содового гиганта говорит и политолог Дмитрий Михаличенко. - Думаю, по решению суда будут апелляции и попытки оспорить это решение со стороны прежних владельцев. Борьба за «БСК» продолжается и это уравнение с несколькими неизвестными. Позиции прежних собственников кажутся не выигрышными, но у них тоже есть свои лоббисты. В конечном итоге кто бы не стал новым собственником, поддерживать прежний уровень дивидендов в среднесрочной перспективе будет крайне тяжело. - В любом случае, надо понимать, что в настоящий момент у компании достаточно высокая долговая нагрузка. Также следует прогнозировать в среднесрочной рост себестоимости продукции в результате перехода на добычу на обводненных участках, - говорит Спивак. Сложности не исчезнут и во взаимоотношениях в с компанией, считает Шайахметов. - Когда придут новые владельцы с ними нужно будут находить новые коммуникации и это будет не менее сложный процесс чем диалог с существующими частными владельцами компании. Частная собственность – виртуальный актив Если ранее, говоря об экологических протестах в регионе вокруг деятельности БСК эксперты сходились во мнении, что они не оказали существенное влияние на инвестиционную привлекательность Башкортостана, то уже после решения Арбитражного суда об изъятии акций ситуация может измениться. - Ситуация с БСК оставила двоякое чувство: с одной стороны, решение суда ожидаемое и очевидное – любой другой исход, после вмешательства федерального центра, сложно было себе представить. С другой стороны – скорость и безаппеляционность принятого решения показывает, что в России частная собственность продолжает оставаться виртуальным активом, - говорит политолог Арсен Шаяхметов. В ситуации с БСК, по словам экономиста Всеволода Спивака, мало кто говорил о том, что, несмотря на массу эмоций, с точки зрения бизнеса, компания работала строго в рамках тех алгоритмов, которые ей предлагала власть и действующее законодательство. - БСК заранее и системно решало вопрос с сырьевой базой. Естественно, что бизнес всегда ищет способы минимизировать затраты. Это одна из ключевых компетенций любого бизнес. В результате, согласовали и нашли компромиссное решение разрабатывать Куштау. В ходе согласования решения, БСК взяла на себя дополнительные социальные обязательства. Сейчас говорят: «Нужно было общаться с народом». Но, несмотря на то, что в этом направлении компания действительно недорабатывала, мне непонятен каким должен быть нормативно значимый результат этого общения. С точки зрения существующей бизнес-практики и окружающей нас политической среды, БСК не только предприняла все необходимые шаги для разработки, но и согласилась на дополнительные ежегодные выплаты в размере 700 млн в Фонд социальных целевых программ. Спивак также напоминает о том, что говорят о выплате больших дивидендов, то забывают, что компания платила эти деньги не только частным акционерам, но и «значительная их часть» шла в «Региональный фонд». - И я не слышал ни разу, чтобы республиканские власти голосовали против выплаты дивидендов. Дивидендная политика, судя по всему, до определенного момента устраивала как частных акционеров, так и государство, которые на эти деньги реализовывало спортивные и социальные проекты. Говоря о дивидендах, которые владельцы БСК уводили в офшоры, Спивак отмечает, что помимо того, что подобные действия законны, государство само создает условия для подобных решений. - Не надо искать вины бизнеса в том, что он считает инвестиции, к примеру, во Францию более привлекательными, чем в экономику Башкирии. Надо спросить власть, как так получается, что крупные инвесторы имеющие связи с политическим истеблишментом, не хотят здесь работать. И если мы хотим привлекать инвестиции, то дать ответ на этот вопрос мне представляется крайне важным. Кто дальше Не смотря на то, что история БСК это второй случай возвращения государству ранее приватизированной крупной промышленной компании и оба случая произошли в Башкирии, эксперты расходятся во мнении может ли эта история повториться. Политолог Арсен Шаяхметов, считает, что повторения истории «Башнефти» и БСК маловероятно т.к. у республики попросту осталось мало подходящих активов. С ним согласен и экономист Рустем Шайахметов. - Я не думаю, что в Башкирии будут приниматься действия по деприватизации каких-либо предприятий. Возврат акций Башкирской содовой компании произошел в ответ на тот общественный резонанс, который произошел по итогам беспардонных действий на Куш-Тау, где мы были на волоске от масштабного кровопролития. Я бы назвал это показательным наказанием в назидание другим. Менее оптимистично оценивает депреватизацию БСК политолог Аббас Галямов. - Любое успешное предприятие сейчас под боем. Объём пирога, который едят административно-олигархические элиты, из-за умирающей экономки сильно уменьшился, поэтому любого, чья «крыша» окажется недостаточно сильной, могут съесть.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter