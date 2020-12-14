Деприватизация БСК: что дальше и кто следующий

- БСК заранее и системно решало вопрос с сырьевой базой. Естественно, что бизнес всегда ищет способы минимизировать затраты. Это одна из ключевых компетенций любого бизнес. В результате, согласовали и нашли компромиссное решение разрабатывать Куштау. В ходе согласования решения, БСК взяла на себя дополнительные социальные обязательства. Сейчас говорят: «Нужно было общаться с народом». Но, несмотря на то, что в этом направлении компания действительно недорабатывала, мне непонятен каким должен быть нормативно значимый результат этого общения. С точки зрения существующей бизнес-практики и окружающей нас политической среды, БСК не только предприняла все необходимые шаги для разработки, но и согласилась на дополнительные ежегодные выплаты в размере 700 млн в Фонд социальных целевых программ.