Владимир Путин оценил исполнение майских указов удовлетворительно

Президент России Владимир Путин считает, что майские указы о повышении зарплат бюджетникам исполняются удовлетворительно. Он предположил, что в следующем году они будут исполнены полностью, как и планировалось.

Отвечая на вопрос об исполнении майских указов, Владимир Путин отметил, что уже сразу после введения этой меры поддержки, было много критики в его адрес. Он образно назвал эти замечания "плачем Ярославны". Общественники и эксперты отмечали, что это слишком большая нагрузка на бюджет. Однако исполнить указы все-таки удалось.