Казну наполнят новые платежи за землю под домами?

Выступали в основном педагоги, ЖКХ-актив и лояльные мэрии общественники. Вопросов не задавали, претензий к бюджетной росписи не предъявляли, от чего главы районов и городские чиновники пребывали в хорошем настроении.

Спикер горсовета Евгений Семивеличенко сразу определил, в каких условиях развивается городская экономика.

- Вы знаете, какая политическая и экономическая обстановка, – сказал он собравшимся. - Недоброжелательность, граничащая с открытой агрессией, которую проявляют к нам наши «партнеры», неблагоприятно сказываются на экономической ситуации во всем мире и в стране в целом. Резкий курс доллара, снижение цен на нефть, санкции и наш ответ на них, все вносит коррективы. И предстоящий финансовый год будет сложен для всех уровней. Но при любом развитии событий, муниципалитет выполнит социальные обязательства.

Интересно, что в прошлом декабре параметры нынешнего бюджета-2014, выносимые на общественное обсуждение, были совсем не такими, какими дошли до финала года. Если изначально планировалось, что в этом году казна заработает 15,9 млрд, а потратит 16,9 млрд рублей, то сейчас это 24,6 и 27,4 млрд рублей соответственно. За год в финплан обычно вносятся 3-4 корректировки, а кассовый разрыв закрывается вливаниями из бюджета региона.

Доходы казны в 2015, 2016 и 2017 году составят 17,6, 17,7 и 18,1 млрд рублей. В основном ее будут пополнять сами горожане, выплачивая подоходный налог – это почти половина собственных доходов города. За год предполагается собрать налогов на доходы физических лиц на 5 млрд рублей.

Поскольку подоходный зависит от роста зарплаты, власти уверены, что с каждым годом этих денег будет больше, ведь зарплата у бюджетников растет, и еще вырастет на шесть процентов.

Чиновники деликатно промолчали о новом платеже, который, вероятно, скоро получат уфимцы. В городе идет массовая кампания по межеванию жилых кварталов, после этого землю раздадут жильцам, и каждый собственник получит свой виртуальный участок во дворе. На публичных слушаниях даже выступил горожанин, поддержавший кампанию по межеванию дворовых участков. Правда выступавший гражданин не объяснил, почему он ратует за скорейшее получение надела, вызвав ироничные улыбки в зале.

Но официально глава городского финуправления Илгиз Насыртдинов не стал комментировать возможность введения в течение ближайших трех лет налога на землю под домами и придомовой территории для собственников квартир. Считается, что сейчас, когда дорожает коммуналка и продукты, не стоит пугать население такими перспективами.

- Порядка 60 процентов собственных доходов бюджетов принесут физические лица и предприниматели, - пояснил Илгиз Насыртдинов.

Еще 2,5 млрд рублей в год городу дадут доходы от аренды, акций, прибыль МУПов, и сдача внаем городского имущества. Продажа недвижимости в течение трех лет даст бюджету 780, 623 и 544 млн рублей за три ближайших года.

- Основная задача расходов – повышение их эффективности, результативности и оптимизация, - говорит начфин мэрии Уфы.

Расходы на 2015, 2016 и 2017 годы у казны составят 18,4, 18,3 и 18,5 млрд рублей, соответственно.

70 процентов бюджета – социальные расходы, которые неуклонно растут.

48 процентов трат на социалку – образование – это 8 млрд рублей в 2015 году. Еще 23 процента социальных затрат – ЖКХ, 48 процентов – медицина, культура, спорт, городские СМИ. Траты на содержание 230 детсадов, куда ходят 50 тысяч детей, 2,5 млрд рублей каждый год.

Строительство дорог – 268 млн в 2015 году, и по 45 млн рублей в 2016 и 2017 годах. ЖКХ – по 2 млрд рублей в год. Городской агитпром – телеканал и газеты – 58 млн рублей в год.

Выплаты кредиторам, в течение трех лет выглядят так: 708, 662 и 743 млн рублей.

Мы попросили поделиться мнением о проекте бюджета недавно назначенного главу Октябрьского района столицы Башкирии Александра Сопина.

- У Уфы самый скромный бюджет среди миллиоников, - говорит он. - Ради интереса посмотрите бюджет Новосибирска, или Самары – около 50 млрд рублей.

- Ваш район – экономическое ядро города, здесь больше всего заводов и предприятий...

- Не совсем. Ну, вот, например, приборостроительный – самый большой завод района, но он почти банкрот, - пожал плечами г-н Сопин. – Какие-то промпредприятия закрылись, но многие новые открываются, вот например, СНЭМА - высокотехнологичная перспективная компания.

- Какой самый крупный источник доходов в вашем районе?

- Житель.