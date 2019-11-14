Эво Моралес обвинил США в госперевороте в Боливии

Свою отставку экс-лидер Боливии назвал «политическим и экономическим заговором», который исходил из Вашингтона. Об этом информирует RNS.

Отставку Эво Моралеса с поста президента Боливии уже подтвердили вице-президент страны Альваро Гарсия Линера, спикер Палаты депутатов Виктор Борда и спикер Сената Адриана Сальватьерра. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства переходят к ней.