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Эво Моралес обвинил США в госперевороте в Боливии
14 ноября, 16:02Политика
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Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что именно США виновны в организации протестов и беспорядков в его стране.
Свою отставку экс-лидер Боливии назвал «политическим и экономическим заговором», который исходил из Вашингтона. Об этом информирует RNS.
Отставку Эво Моралеса с поста президента Боливии уже подтвердили вице-президент страны Альваро Гарсия Линера, спикер Палаты депутатов Виктор Борда и спикер Сената Адриана Сальватьерра. Второй вице-спикер Сената парламента Боливии Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства переходят к ней.
Легитимность Жанин Аньес на посту исполняющего обязанности президента Боливии уже признали Бразилия и США.
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