СМИ: США могут отложить ужесточение антироссийских санкций

В итоге введение новых ограничений будет отложено. Об этом пишет RNS.

Издание приводит слова сенатора от Республиканской партии из Техаса Джона Корнина. Конгрессмен заявил, что если власти США хотят успеть узаконить ужесточение антироссийских партий, то им, возможно, придется работать все новогодние праздники.

Такого же мнения придерживается и сенатор от Демократической партии из Нью-Джерси Боб Менендес. Политик сказал, что американский Сенат не успеет в 2018 году принять закон о новых санкциях против РФ.

В первую очередь до Нового Года конгрессмены хотят разобраться с тратами аппарата правительства, утвердить новых кандидатов на должности судей и принять закон о сельском хозяйстве.