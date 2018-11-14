Песков: ограничения со стороны США неправильно называть «санкциями»

По словам официального представителя Кремля, Москва считает незаконными ограничения, введенные западными странами против РФ. В связи с этим будет правильнее называть эти меры «ограничениями» или «рестрикциями», а не санкциями, отметил Песков. Об этом пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь добавил, что новые антироссийские санкции трудно предугадать, потому что Вашингтон действует непредсказуемо. Но если они вновь будут приняты, то это еще более ухудшит двусторонние отношения. Песков признал, что эти ограничения являются негативным фактором и власть работает над тем, чтобы минимизировать их последствия.