Песков: ограничения со стороны США неправильно называть «санкциями»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ограничительные меры США в отношении РФ вряд ли правильно называть санкциями, потому что они нарушают международное право.
По словам официального представителя Кремля, Москва считает незаконными ограничения, введенные западными странами против РФ. В связи с этим будет правильнее называть эти меры «ограничениями» или «рестрикциями», а не санкциями, отметил Песков. Об этом пишет газета «Известия».
Пресс-секретарь добавил, что новые антироссийские санкции трудно предугадать, потому что Вашингтон действует непредсказуемо. Но если они вновь будут приняты, то это еще более ухудшит двусторонние отношения. Песков признал, что эти ограничения являются негативным фактором и власть работает над тем, чтобы минимизировать их последствия.
Песков сказал, что Вашингтон в последнее время действует непредсказуемо, и это вызывает обеспокоенность у лидеров других стран, поскольку США – это мощнейшая экономика мира. Все уже открыто говорят о непредсказуемых поступках руководства Соединенных Штатов.