В новом составе СПЧ Башкирии могут остаться только Владимир Барабаш и Зульфия Гайсина

В новом составе СПЧ Башкирии могут остаться только Владимир Барабаш и Зульфия Гайсина
В новом составе СПЧ Башкирии могут остаться только Владимир Барабаш и Зульфия Гайсина
Вчера, 16:15ПолитикаТимур Алмаев
На последнем заседании СПЧ при главе Башкирии первого состава, Радий Хабиров предложил обновить состав совета.

В Уфе проходит последнее заседание Совета про правам человека при главе Башкирии первого состава. На нем Радий Хабиров поблагодарил членов совета за проделанную ими работу, отметив, что «республика гордится такими людьми».

Затем Хабиров предложил нынешнему главе регионального Совета по правам человека Владимиру Барабашу возглавить его и во втором созыве. Барабаш предложения принял.

Войти в новый состав совета получила и Зульфия Гайсина. Остальных ждет ротация. Новый состав должен быть определен до конца октября.

СПЧ был создан Радием Хабировым после избрания его главой республики Башкортостан в сентябре 2019 года. Это консультативный орган власти состоящий из правозащитников, юристов, учёных, общественных активистов, экологов, журналистов и др - всего 36 человек.

- Для меня Совет – это прямой источник информации о тех событиях, которые происходят в обществе, в нашей республике. Уверяю вас, что буду очень серьёзно относиться к тому, что вы говорите, что вас волнует, на чём вы настаиваете, - говорил на первом заседании Хабиров обозначая круг задач.

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