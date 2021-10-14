В новом составе СПЧ Башкирии могут остаться только Владимир Барабаш и Зульфия Гайсина

- Для меня Совет – это прямой источник информации о тех событиях, которые происходят в обществе, в нашей республике. Уверяю вас, что буду очень серьёзно относиться к тому, что вы говорите, что вас волнует, на чём вы настаиваете, - говорил на первом заседании Хабиров обозначая круг задач.