В московском метро запущен тематический поезд «Моспром космический»

Пассажиры подземки узнают об истории отечественной космонавтики и вкладе в изучение космоса столичных промышленников, сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина. Поезд из десяти вагонов будет ездить по Арбатско-Покровской линии метро на протяжении полугода. В создании мобильной экспозиции участвовали более четырех десятков предприятий, научно-исследовательских институтов и корпораций города.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, Москва — колыбель отечественной космонавтики, и именно в ней зарождалась ракетно-космическая отрасль. Пассажиры скоростного городского транспорта увидят свыше двухсот изображений космических аппаратов, а также фото, на которых запечатлены исторические события, связанные с освоением космоса.
В департаменте транспорта рассказали, что экспозиция одного из вагонов посвящена Юрию Гагарину — здесь можно будет посмотреть на снимки знаменитого космонавта и узнать любопытные факты о людях и предприятиях, обеспечивших ему безопасный полет в космос. Еще в одном вагоне «космического» состава пассажиры получат уникальную возможность познакомиться с аппаратами-планетоходами «Луноход-1» и «Луноход-2».
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, запускать поезда в честь знаменательных событий стало хорошей традицией.