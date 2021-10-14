В московском метро запущен тематический поезд «Моспром космический»

В департаменте транспорта рассказали, что экспозиция одного из вагонов посвящена Юрию Гагарину — здесь можно будет посмотреть на снимки знаменитого космонавта и узнать любопытные факты о людях и предприятиях, обеспечивших ему безопасный полет в космос. Еще в одном вагоне «космического» состава пассажиры получат уникальную возможность познакомиться с аппаратами-планетоходами «Луноход-1» и «Луноход-2».