Политолог рассказал, почему в Башкирии столько глав районов подали в отставку

Политолог рассказал, почему в Башкирии столько глав районов подали в отставку
Политолог рассказал, почему в Башкирии столько глав районов подали в отставку
Вчера, 19:02ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 2gis.ru
По мнению политолога, смена глав районов и обновление команды Хабирова было запланировано.

В Башкирии за текущий месяц в отставку подали главы Аургазинского и Буздякского районов, а также по собственному желанию ушел и мэр Стерлитамака. Однако на этом кадровые изменения не закончились. На оперативном совещании в Правительстве Башкирии, Радий Хабиров объявил о повышении Урала Кильсенбаева, который отныне занимает должность первого заместителя администрации главы. Между тем, глава Башкирии заверил, что ушедшие со своих постов чиновники «остаются в команде», однако назвать причину их отставки по собственному никто так и не озвучил.

Так, политолог Арсен Шаяхметов объяснил изданию «КП-Уфа», что все новые назначения и отставки происходят согласно стратегическому плану на текущий сезон. В частности, эксперт отметил, что повышение Кильсенбаева до первого зама было закономерно.

— Результаты от Башкирии на прошедших выборах, за которые отвечало управление внутренней политики, признаны и главой республики, и Администрацией Президента России успешными. Сейчас актуализировался и другой вопрос — вакцинация и антиковидная политика. Этот блок также курирует это управление. В этой части повышение можно рассматривать и как назревшее аппаратное усиление, и как назначение под актуальную задачу, — заявляет Арсен Шаяхметов.

Помимо этого, отставку мэра Стерлитамака Владимира Куликова политолог связывает с низкой эффективностью управления городом, а решение назначить вице-мэра Уфы Рустема Газизова на должность временно исполняющего обязанности главы администрации Стерлитамака было принято в целях сохранения баланса, так как мужчина не имеет связей как с местными кланами, так и с «БСК».

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