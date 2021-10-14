Политолог рассказал, почему в Башкирии столько глав районов подали в отставку

В Башкирии за текущий месяц в отставку подали главы Аургазинского и Буздякского районов, а также по собственному желанию ушел и мэр Стерлитамака. Однако на этом кадровые изменения не закончились. На оперативном совещании в Правительстве Башкирии, Радий Хабиров объявил о повышении Урала Кильсенбаева, который отныне занимает должность первого заместителя администрации главы. Между тем, глава Башкирии заверил, что ушедшие со своих постов чиновники «остаются в команде», однако назвать причину их отставки по собственному никто так и не озвучил.