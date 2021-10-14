Член СПЧ при главе Башкирии предложила запретить СМИ писать о медицине

Член СПЧ при главе Башкирии предложила запретить СМИ писать о медицине
Член СПЧ при главе Башкирии предложила запретить СМИ писать о медицине
Вчера, 17:11ПолитикаТимур АлмаевФото: Эхо Москвы в Уфе
По мнению Файрузы Латыповой медицинские работники находятся по давлением «пациентского экстремизама» и оказывают давление на медицинское сообщество через СМИ.

На последнем заседании СПЧ при главе Башкирии, член Совета, врач и создатель абилитационного центра «Мой малыш» Файруза Латыпова заявила о необходимости запретить СМИ писать о медицине.

В своем докладе она затронула тему "пациенткого экстремизма", заявив об огромном давлении на медицинское сообщество со стороны пациентов и при их поддержке со стороны СМИ.

- Журналисты часто пишут «занесли инфекцию", складывается ощущение, что врачи ходят на работу чтобы занести инфекцию. Позитивные новости никого не интересуют, - сказала Латыпова.

Она также заявила о возросшей нагрузке на врачей, нехватке кадров, сложных условиях работы, в следствии чего предложила запретить СМИ писать негативную информацию о медицине.

- Предлагаю запретить средствам массовой информации освещать деятельность медработников в негативном ключе без (неразборчиво) решения судьи. Так сделали в соседнем регионе, - заявила Латыпова.

В свою очередь глава Башкирии комментируя ее доклад, сказал, что не может ограничивать работу средств массовой информации и предложил формировать позитивную повестку о региональной системе здравоохранения имеющимися ресурсами. При этом Радий Хабиров подверг критике социальные сети, заявив, что именно там формируется негатив и фейки.

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