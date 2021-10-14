Член СПЧ при главе Башкирии предложила запретить СМИ писать о медицине

В свою очередь глава Башкирии комментируя ее доклад, сказал, что не может ограничивать работу средств массовой информации и предложил формировать позитивную повестку о региональной системе здравоохранения имеющимися ресурсами. При этом Радий Хабиров подверг критике социальные сети, заявив, что именно там формируется негатив и фейки.