Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что намерен работать с командой Хамитова

Напомним, накануне Радия Фаритовича представили правительству республики в качестве врио главы Башкортостана.

Хабиров заявил, что в Башкирии всегда была сильна система управления.

- Многие кадры из Башкирии работают на уровне федеральных органов власти. Поэтому, полагаю, здесь давно слаженная система, и, разумеется, могут быть определённые изменения, но будем работать с той командой, которая здесь работает, — сказал он.

Радий Хабиров отметил также, что в своей работе будет руководствоваться тремя главными принципами: открытостью, законностью и эффективностью.

Своим первым указом новый глава Башкирии наградил Рустэма Хамитова «Орденом за заслуги перед Республикой Башкортостан», это высшая награда в республике и вручается она тем, кто уже имеет высокие государственные награды.

Вся процедура представления нового главы региона заняла не более четверти часа. Вопреки сложившейся для таких официальных мероприятий традиции, исполнения гимнов России и Башкирии на этот раз не было: все прошло коротко им по-деловому.